Bursaspor pes etmiyor

Adanaspor deplasmanından son saniyelerde bulduğu golle üç puana uzanan Bursaspor, özellikle maçın son bölümlerinde sonuca gidiyor. Ayrıca son haftalarda çıkışa geçen yeşil beyazlılar, 6 maçtır da mağlup olmuyor.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u son saniyelerde Özer Hurmacı'nın kaydettiği golle 3-2 yenerek zirve yarışı iddiasını sürdürdü. Üst üste ikinci galibiyetini elde eden Bursa temsilcisi, bu sezon maçın son bölümlerinde bulduğu gollerle hayata tutundu. 13 maçı geride bırakan Yalçın Koşukavak'ın öğrencileri, 20 kez gol sevinci yaşarken bu gollerin 12'si, her iki devrenin son çeyreklik diliminde geldi. Bursaspor, özellikle Eskişehirspor, Osmanlıspor, Cesar Grup Ümraniyespor ve Adanaspor maçlarında son anlara doğru bulduğu gollerle galibiyetlere ulaştı.

DEVRELERİN SONUNDA TOPLAM 12 GOL

Bursaspor'un gol dakikalarına bakıldığında, kondisyonunu ve direncini koruduğu görünüyor. Bursa temsilcisinin en fazla bulduğu aralar 31-45 ve 76-90'ıncı dakikalar arası oldu. Yeşil beyazlılar, her iki zaman aralığında da 6'şar gol kaydetti. Buna karşın hücum performansı açısından maçlara oldukça tutuk başladığı görülen yeşil beyazlı oyuncular, ilk yarım saatlik dilimlerde ise sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

DEPLASMAN KABUSU SONA ERDİ

Bursaspor, sezon başında özellikle deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanıyordu. Adanaspor karşısında kazanarak ligdeki üçüncü deplasman galibiyetini elde eden Bursa temsilcisi, sezon başlarında çıktığı ilk 4 deplasman maçının 3'ünü kaybetmişti. Ancak 9'uncu haftadaki İstanbulspor deplasmanındaki galibiyetle çıkışa geçen Bursaspor, son 3 deplasman maçında yenilgi yüzü görmezken; Adanaspor'a da bu sezon evinde ilk kez yenilgiyi tattırdı.

6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sezon başında istikrarsız görüntüsüyle öne çıkan Bursaspor, son haftalarda çıkışa geçti. Ligdeki son mağlubiyetini 7'nci haftada oynanan Altay deplasmanında 2-1'lik skorla alan Bursa temsilcisi, akabinde oynadığı toplam 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçların da 4'ünü kazanarak form yakalayan yeşil beyazlılar, böylelikle puanını da 23'e yükseltti. Rakiplerinin birbirleriyle oynadığı haftayı ise Bursaspor, Adanaspor galibiyetiyle avantajlı kapadı.

- Bursa