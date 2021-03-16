Bursaspor PFDK'ya sevk edildi
16.03.2021 21:20
Bursaspor Kulübü, Ankaraspor maçı sonrası talimatlara aykırı hareket ve Covid-19 tedbirleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Bursaspor Kulübü, Ankaraspor maçı sonrası talimatlara aykırı hareket ve Covid-19 tedbirleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Bursaspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Ankaraspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursaspor Kulübü'nün 14.03.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Ankaraspor TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
(Barış Yalım/İHA)
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