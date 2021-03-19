Bursaspor, Play-Off iddiasını korumak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de son aldığı galibiyetle Play-Off umutlarını koruyan Bursaspor, Adanaspor'u da yenerek daha sonrasında gireceği zorlu fikstür öncesi, kayıp yaşamak istemiyor.

Sezon genelinde talihsizliklerle mücadele eden Bursaspor, Spor Toto 1. Lig'de Play-Off iddiasını korumayı amaçlıyor. 27. hafta karşılaşmasında Adanaspor'a konuk olacak olan Bursa temsilcisinde, tüm gözler bu zorlu randevuya çevrildi. Son alınan Ankaraspor galibiyetiyle birlikte Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 9'a indiren Bursa ekibi, rakiplerinin zorlu maçlara çıkacağı haftayı kayıpsız atlatarak, avantaj elde etmeyi istiyor.