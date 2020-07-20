Bursaspor, Play-Off öncesi taraftarı ile buluşuyor - Son Dakika

Bursaspor, Play-Off öncesi taraftarı ile buluşuyor

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Adana Demirspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, Timsah Arena'da yapacağı antrenman seyircilere de açık olacak.

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Adana Demirspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, Timsah Arena'da yapacağı antrenman seyircilere de açık olacak.

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Süper Lig umutlarını Play-Off maçlarına erteleyen Bursaspor, gözünü Adana Demirspor maçına çevirdi. 22 Temmuz Çarşamba günü, saat 21.00'de oynanacak olan mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursa temsilcisi, ilk maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. 21 Temmuz Salı günü Timsah Arena'da saat 20.00'de yapılacak antrenmana taraftarlarda alınacak. Antrenman herkese açık ve ücretsiz olacağın bildirildi.


Taraftar desteği ile moral bulmak isteyen Bursaspor, Play-Off maçlarında başarılı sonuçlar elde ederek Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor. - BURSA

Adana Demirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Play-Off öncesi taraftarı ile buluşuyor - Son Dakika Spor
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23:19
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23:13
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
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20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
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17:10
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