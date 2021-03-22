Bursaspor, Play-Off umutlarını artırdı

Adanaspor galibiyetiyle yeniden Play-Off umutlarını artıran Bursaspor, son haftalarda yakaladığı ivme ile öne çıktı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Bursaspor, Play-Off'a ilişkin umutlarını da artırdı. Ligde son olarak Adanaspor deplasmanından 3-0'lık net bir galibiyet ile dönen Bursa temsilcisi, Play-Off hattı ile arasındaki puan farkını da 7'ye düşürdü. Bu hafta, 3'üncü basamakta yer alan Altay'ı ağırlayacak Bursa ekibi, sahasında sezonun en kritik mücadelelerinden birine çıkacak.