Bursaspor puan silme cezası almadı - Son Dakika

Bursaspor puan silme cezası almadı

15.10.2020 22:48
Bursaspor puan silme cezası almadı, System.String[]

Bursaspor Kulübü, gerekli yükümlülükleri yerine getirerek puan silme cezasıyla karşılaşmadı.

Bursaspor Kulübü, gerekli yükümlülükleri yerine getirerek puan silme cezasıyla karşılaşmadı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu resmi açıklamayı yaptı.

Ulusal Kulüp Lisansı alamayan Bursaspor'a, -3 puan cezası uygulanmaması için verilen süre bugün doldu. Yeşil-beyazlı camianın merakla beklediği haber ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmen geldi. Başkan Erkan Kamat ve yönetimi gerekli olan yükümlülükleri yerine getirdi ve 26 dosyayı TFF'ye sundu. Federasyon ise gerekli incelemelerin ardından Bursaspor'un bu sezon puan silme cezasıyla karşılaşmayacağını kulübe bildirdi. Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat ise büyük bir sevinç yaşadığını söylerken, camiaya hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklaması ise şu şekilde: "TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, sportif, altyapı, personel, hukuki ve mali kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa A.Ş., MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig'den; Akhisaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Menemen Spor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor A.Ş., TFF 2.Lig'den; Afjet Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor A.Ş., Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, GMG Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor A.Ş., Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor A.Ş., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, Uşak Spor A.Ş. ve Zonguldak Kömürspor A.Ş. kulüplerine ulusal lisans verdi. Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; TFF 1. Lig'den; Ankaraspor ve Eskişehirspor, TFF 2. Lig'den; Elazığspor, Gümüşhanespor, Kardemir Karabükspor ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verdi. Böylelikle, 2020-2021 sezonu kulüp lisans süreci tamamlanmış olup, en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 13'ü UEFA, 53'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Kadınlar 1. Ligi'nde yer alan kulüplerden 1'i UEFA lisansı aldı." - BURSA

Bursaspor puan silme cezası almadı

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Lisans, Asker, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor puan silme cezası almadı - Son Dakika Spor

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