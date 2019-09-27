Son Dakika Haberleri: Bursaspor, puan silme iddialarını yalanladı
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Bursaspor, puan silme iddialarını yalanladı

1 saat önce

Bursaspor Kulübü, puan silinmesine yönelik çıkan iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Bursaspor, puan silme iddialarını yalanladı, System.String[]
Bursaspor Kulübü, puan silinmesine yönelik çıkan iddialara ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kasıtlı olduğuna inandığımız bu haber, gerçeği yansıtmadığı gibi gerek kentte, gerek camiada, gerek yönetimimiz, gerek teknik heyet ve oyuncularımız üzerinde de olumsuz etkiye neden olmaktadır. Birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımızın bulunduğu bugünlerde, bu tarz haberlerle bizleri yıkmaya çalışanlar, maalesef istedikleri sonuca ulaşamayacaklardır" ifadelerine yer verildi.
Bursaspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde: "Bugün önce bir yerel gazetede, ardından sosyal medyada kulübümüz hakkında 6 puan silme ve 3 dönem transfer yasağını gündemde olmasına yönelik 'asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberler' yer almıştır. Zorlu ve çok önem verdiğimiz karşılaşmalar öncesinde yaşadığımız süreç, maalesef bu karşılaşma öncesinde de amacını  anlamadığımız şekilde tekrarlanmıştır. Öncelikle kasıtlı olduğuna inandığımız bu haber, gerçeği yansıtmadığı gibi gerek kentte, gerek camiada, gerek yönetimimiz, gerek teknik heyet ve oyuncularımız üzerinde de olumsuz etkiye neden olmaktadır. Geçmişten gelen borçlarla ilgili FIFA'da bazı dosyalarımızın bulunduğu herkes tarafından bilinmektedir ancak söz konusu asılsız haberlerde bahsedildiği gibi yakın bir zamanda kulübümüze böyle bir ceza gelmesi söz konusu değildir. Kulüp Başkanımız Mesut Mestan, eksi 3 puan silinmesi kararının iptaline yönelik İstanbul'da bizzat kendisinin itiraz başvurusu yaptığı gün ve en önemlisi  zorlu Erzurumspor maçı öncesi ortaya atılan bu iddialar oldukça manidardır. Birlik ve beraberlik içinde olmaya ihtiyacımızın bulunduğu bugünlerde,  bu tarz haberlerle bizleri yıkmaya çalışanlar, maalesef istedikleri sonuca ulaşamayacaklardır. Bizler ne olursa olsun belirlediğimiz hedeften asla sapmadan Bursaspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşımak için takımına gönülden destek veren renktaşlarımızla yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz. Söz konusu haberlerin yorumunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."


Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:05 Kaynak: DHA
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