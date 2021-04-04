Bursaspor sahasında Altay'ı konuk ediyor

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor, yarın sahasında Altay'ı ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 28. haftasında yarın akşam Altay'ı konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım için de oldukça önem arz eden maçı İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Ahmet Emin Tuğral ve Selahattin Altay yapacak. Dördüncü hakem ise Oğuzhan Aksu olacak. Son 4 maçta 3 galibiyet alarak Play-Off şansını sürdüren Bursaspor, bu maçı da mutlaka kazanmak istiyor. 50 puanla 3. sırada yer alan Altay da ilk iki sıradan kopmamak için ter dökecek. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı İzmir temsilcisi 3-1 kazanmıştı. - BURSA