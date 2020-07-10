Bursaspor sahasında etkili - Son Dakika

Bursaspor sahasında etkili

Böylelikle, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligin en başarılı iç saha performansına imza atan Bursaspor, son 6 maçtır da evinde kaybetmiyor.

Böylelikle, Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından ligin en başarılı iç saha performansına imza atan Bursaspor, son 6 maçtır da evinde kaybetmiyor. Son olarak ligin 20'nci haftasında evinde Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor, sonraki iç saha maçlarında ise 3'er galibiyet ve beraberlik elde etti.


Deplasmanda oynadığı 16 maçta da 24 puan toplayan Bursaspor, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'un ardından da en iyi deplasman grafiği sergileyen takım konumunda yer alıyor. 3 puanı silinen Bursaspor, 55 puanıyla averajla ligin 4'üncü basamağında bulunuyor.


Ekol Göz Menemenspor ise deplasmanda en fazla puan toplayan ekipler arasında yer almasına karşın, özellikle ligin ikinci yarısında bu grafiğinden uzaklaşmış durumda. İzmir ekibi, son 8 deplasmanında yalnızca bir kez kazandı. Bu mücadelelerin 5'ini ise kaybeden İzmir temsilcisi, uzun bir aranın ardından son deplasman galibiyetini 29'uncu hafta oynanan Balıkesirspor deplasmanında 1-0'lık skor ile aldı.


Adana Demirspor, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:55 

Son Dakika Spor Bursaspor sahasında etkili - Son Dakika Spor
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