Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı

19.10.2020 11:16
Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı, System.String[]

Balıkesirspor'u uzatma anlarında bulduğu gollerle mağlup eden Bursaspor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti.

Balıkesirspor'u uzatma anlarında bulduğu gollerle mağlup eden Bursaspor, bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini elde etti. Yeşil beyazlılar ayrıca, ligin en golcü ekipleri arasına ismini yazdırdı.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, dün akşam, Balıkesirspor karşısında uzatma dakikalarında kaydettiği gollerle 3-1'lik galibiyete uzandı. Yeşil beyazlı takım böylelikle bu sezon ilk iç saha galibiyetini elde etti. Bursa temsilcisi daha önce evinde oynadığı maçlarda Adana Demirspor'a 3-1, Giresunspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Puanını 7'ye çıkaran Bursaspor, 5'inci haftayı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet ile 10'uncu basamakta tamamladı.

Önceki hafta da Tuzlaspor deplasmanında 3 gol bulan Bursaspor, ligin de en golcü ekiplerinden biri haline geldi. Ligin ikinci basamağındaki Tuzlaspor, 11 golle bu alanda zirvede bulunurken, İstanbul ekibini 10'ar golle Bursaspor ve lider İstanbulspor takip etti. Tuzlaspor karşısında olduğu gibi Balıkesirspor maçında da 15 şut atan ve bunların 7'sinde isabet sağlayan Bursa temsilcisi, bu kez savunmasıyla galibiyete ulaştı.Ligde 22 Ekim Perşembe günü deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, 26 Ekim Pazartesi günü ise Akhisarspor'a konuk olacak.

Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı
Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı
Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Tuzlaspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, sahasında ilk galibiyetini aldı - Son Dakika Spor

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