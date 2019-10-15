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Bursaspor sakatlıklardan yana dertli

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor'da oyuncular, geride kalan haftalarda sakatlıklarla boğuştu.

Bursaspor sakatlıklardan yana dertli, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor'da oyuncular, geride kalan haftalarda sakatlıklarla boğuştu.

TFF 1'inci Lig'de 7 hafta geride kalırken, Bursaspor'da 7 oyuncu sakatlıklar nedeniyle ya maçlarda görev alamadı ya da antrenmanlara çıkamadı. Yeşil-beyazlılarda sezon başından bu yana Burak Kapacak, Recep Aydın, Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Sedat Dursun, Furkan Emre Ünver ve Deniz Aydın sakatlıkları nedeniyle antrenmanlarda takımla birlikte çalışamazken; bu isimlerden Burak Kapacak, Recep Aydın ve Onur Atasayar bazı maçlarda da forma giyemedi.

Ligin ilk 4 haftasında ilk 11'in değişmezlerinden olan Burak Kapacak, sakatlığı nedeniyle son 3 lig maçında sahaya çıkamadı. İlk maçlarda gösterdiği performansla övgü toplayan genç oyuncunun, yakında yeniden hazır hale geleceği belirtildi. Takımın en şanssız isimlerinden yeni transfer Recep Aydın ise ilk kez 3'üncü haftadaki Eskişehirspor maçında sahaya çıkarken, 25'inci dakikada sakatlandı. Recep, sakatlığından dolayı son 1 ay takımdan uzak kaldı.

İlk 2 maçta tam süre alan Onur Atasayar da sakatlıklardan etkilenen isimlerden oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle son 5 haftadır maçlarda forma giyemeyen genç oyuncu, saha ve salon çalışmalarına devam ediyor. Onur'un bu hafta takıma katılması öngörülüyor.

Bursaspor'da bu isimlerin dışındaki Burak Altıparmak, Sedat Dursun, Furkan Emre Ünver ve Deniz Aydın ise yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle antrenmanlara çıkamadı. İlk 11'de sakatlıklar nedeniyle zorunlu rotasyonlara gitme durumunda kalan teknik direktör Yalçın Koşukavak, takımını galibiyet parolasıyla Cesar Grup Ümraniyespor maçına hazırlıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:13 Kaynak: DHA
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