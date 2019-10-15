Son Dakika Haberleri: Bursaspor sakatlıklardan yana dertli (2)
Son Dakika Spor Bursaspor sakatlıklardan yana dertli (2)

Bursaspor sakatlıklardan yana dertli (2)

52 dakika önce

ONUR ATASAYAR VE BURAK KAPACAK'TAN İYİ HABERBursaspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Onur Atasayar ve Burak Kapacak'tan iyi haber geldi.

Bursaspor sakatlıklardan yana dertli (2), System.String[]

ONUR ATASAYAR VE BURAK KAPACAK'TAN İYİ HABER

Bursaspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Onur Atasayar ve Burak Kapacak'tan iyi haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Bunun yanı sıra Burak Altıparmak'ta sağ hamstring intramuskuler tendon ve 2'nci derece kas yaralanması olduğu ve tedaviye başlandığı açıklandı. Öte yandan, sağ ayak 1'inci parmak tırnak batması nedeniyle küçük bir operasyon geçiren Cüneyt Köz'ün de önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara katılması öngörülüyor. Cüneyt Köz'ün yaşadığı problem ile birlikte Bursaspor'da da sezon başından bu yana antrenmana çıkmayı engelleyecek ölçüde sakatlık yaşayan oyuncuların sayısı ise 8'e çıktı.

Gürkan DURAL/BURSA,


Cüneyt Köz, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:33 Kaynak: DHA
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