Bursaspor salonda kuvvet çalışması yaptı

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'da devam eden Bursaspor, çalışmalarını salonda gerçekleştirdi. Kuvvet çalışması yapan yeşil-beyazlı takımda, İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi.

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Afyon'da sürdüren Bursaspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman salonda kuvvet çalışmalarıyla tamamlandı. Sakatlıkları süren İsmail Çokçalış ve Hasan Basri Ünal'ın tedavilerine devam edildi. Bursaspor akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA