Bursaspor, Samsunspor maçı sonrası mola verdi

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, futbolculara izin verdi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er, futbolculara izin verdi. Yeşil-beyazlı takım İstanbulspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor'a 4-1 yenilen Bursaspor'da futbolculara izin verildi. Teknik Direktör Mustafa Er'in talimatı üzerine yeşil-beyazlı oyuncular bugünü izinli olarak geçirecek. Ligin 32. haftasında 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da İstanbulspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. - BURSA

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