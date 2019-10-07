Bursaspor savunmadaki ikilisini bulamadı

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, TFF 1. Lig'de oynanan 7 karşılaşmada ideal stoperlerini bulamadı. Geride kalan 7 haftada yeşil-beyazlı takımda söz konusu bölgede 5 farklı isim forma giydi.



Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen yeşil-beyazlılar, deplasman maçlarında istediği performansı ortaya koyamıyor. 'Yeniden zirveye' sloganıyla lige başlayan ve transfer tahtasını transferin son döneminde açan Timsah, evinde ise bu zamana kadar puan kaybetmedi. Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, ideal stoperlerini bulamadı. Sağ bekte Nijeryalı futbolcu Abdullahi Shehu, sol bekte ise Rumen Iasmin Latovlevici'yi kullanan Koşukavak, stoperleri ise tam olarak oturtamadı.



5 futbolcu oynattı



Transfer yasağının olduğu dönemde ilk 3 maçta Sedat Dursun ve Rüştü Hanlı ikilisini oynatan Koşukavak, takıma katılan futbolcuların ardından Osmanlıspor maçında Dursun'a kesik attı. Koşukavak, bu maçta Cüneyt Köz ile Rüştü Hanlı'ya görev verdi. Adana Demirspor müsabakasına da bu ikiliyle çıkan genç çalıştırıcı, 4-1'lik farklı mağlubiyetin ardından Erzurumspor maçında Mamadou Diarra ve Anıl Karaer'e şans verdi. Bu ikili son olarak 2-1 mağlubiyetle biten Altay deplasmanında da forma giydi. Mamadou Diarra, ligde oynadığı 2 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.



Sedat Dursun formayı unuttu



Geçtiğimiz sezonu Diyarbekirspor'da kiralık geçiren ve yeniden Bursaspor'a dönen, transfer tahtasının kapalı olduğu dönemde takımın ilk 3 maçında 90 dakika forma giyen Sedat Dursun, performansı ile göz doldurmuştu. Transferlerin gelmesiyle birlikte Osmanlıspor, Adana Demirspor, BB Erzurumspor ve son olarak Altay maçlarının kadrosunda yer alamadı. Sedat Dursun, Muğlaspor ile oynanan kupa maçında kadrosunda yer almış, ancak forma giymemişti.



"3. Lig seviyesinden bir oyuncunun adapte olması zor"



Koşukavak Sedat Dursun ile ilgili sorulara daha önce, "Sedat Dursun geçen sene 3. Lig'de Diyarbekir'de oynuyordu. 3 seviye aşağıdan, 3 seviye yukarıya çıktı. Böyle bir oyuncuyu oynatıp iyi performans beklemek yanlış. Burada şaşırdığım konu soruların hep oyuncular üzerinden gelmesi. Şimdi Sedat savunma tarafı baskın bir futbolcu ama oyunun ofansif tarafında eksiklik var. O da bunu biliyor. Kendisine bu durumu çok anlatıyorum. Kaldı ki 3. Lig seviyesinden bir oyuncunun adapte olması zor. Açık ve net oyuncularım ve stoperlerim topu iyi kullanacak. Savunmadan topu iyi kullanamıyorsanız olmuyor. Sedat'ın bu anlamda gelişmesi gerekiyor. Dünya futbolu artık stopersiz oynanıyor. Tek stoper oynayan takımlarda var" demişti. - BURSA