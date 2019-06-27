Son Dakika Haberleri: Bursaspor: "Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir.
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Bursaspor: "Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir.

58 dakika önce

Bursaspor: "Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir.

Bursaspor:
Bursaspor: "Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
Bursaspor, Spor
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