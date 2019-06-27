Bursaspor: "Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir.
58 dakika önce
Bursaspor: "Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:32 Kaynak: İHA
: "Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalmıştır." - İSTANBUL
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