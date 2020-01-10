Bursaspor, Serdar Özkan'ı transfer etti

Antalyaspor'la yollarını ayıran Serdar Özkan, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu yeşil-beyazlı ekiple 1,5 yıllık anlaşma imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkan, Bursaspor'un çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip olduğunu ifade etti.

Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için kendisinin de elini taşın altına koyacağını dile getiren Özkan, "Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan 'Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.