Bursaspor şeytanın bacağını kırmak istiyor

Sezonun ikinci yarısının ilk maçında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak son 3 sezonluk süreçte ikinci yarı başlangıçlarındaki olumsuz tabloyu değiştirmek istiyor.

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor, 19 Ocak Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Antalya kampı ve sonrasındaki süreçte bu önemli mücadele için kenetlenen Bursa temsilcisi, kazanarak son yıllardaki talihsizliğini de kırmak istiyor. Son 3 sezonluk dilimde ikinci yarı başlangıçlarına bakıldığında Bursaspor'un ilk maçlarında galibiyet almakta zorlandığı görülürken, pek çok maç da puansız noktalandı.

Geçen sezon ikinci yarının ilk 6 haftasında galibiyet alamayan Bursaspor, bu mücadelelerin 3'ünü kaybederken, 3'ünde ise rakipleriyle puanları paylaştı. İkinci yarıdaki ilk galibiyetini 24'üncü haftada oynadığı maçta alan Bursa temsilcisi, önceki sezonda da benzer bir görüntü çizdi. 2018/18 sezonunun ikinci yarısında da ilk 6 maçını kazanamayan yeşil beyazlılar, bunların 4'ünü kaybederken; devre arası sonrası ilk galibiyetine yine 24'üncü haftada ulaştı. 2016/17 sezonunda da ilk 5 hafta kazanamayan Bursaspor, 23'üncü haftada ilk galibiyetini elde etti.

Bursaspor'da teknik heyet ve oyuncular ise, Fatih Karagümrük'ü incelerken bu mücadeleyi kazanarak, 3 sezonluk aranın ardından ikinci yarıya galibiyetle başlangıç yapmak istiyor.