Bursaspor sezon rekoru kırdı
22.11.2020 11:22
Bursaspor, 1-0 galip geldiği Adanaspor karşılaşmasında bu sezonun en çok topla oynadığı ve pas yaptığı 90 dakikayı çıkarttı.
Bursaspor, 1-0 galip geldiği Adanaspor karşılaşmasında bu sezonun en çok topla oynadığı ve pas yaptığı 90 dakikayı çıkarttı.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup eden Bursaspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Yeşil-beyazlı takım, yüzde 68 topla oynama ile bu sezonun açık ara en iyi performansı gösterdi. Bursaspor ayrıca 470 başarılı pasla yine 10 haftalık dilimin zirvesinde bir performans ortaya koydu. Yeşil-beyazlılar, Altınordu maçından sonra ilk kez kalesinde gol görmediği bir maç yaşadı. - BURSA
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