Bursaspor sezonu açtı

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ligin çok zorlu geçeceğini belirterek, "Hem yukarıdan gelenler, hem de aşağıdan çıkanlar hepsi birbirinden kaliteli. 7 takım da çok ciddi takviyeler yapıyorlar. Bizim bir avantajımız var; bir yıl beraber çalışmış kadroya sahibiz" dedi.

2021-2022 sezonu hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlayan Bursaspor, bugün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman, gruplar halinde yapılan tempolu koşularla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yaptığı stretching hareketleriyle antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları süren futbolcular İsmail Çokçalış, Hasan Basri Ünal ve Tuğbey Akgün'ün tedavilerine devam edildi.