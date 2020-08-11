Bursaspor sezonu yarın açıyor

4 kaleci ve 40 oyuncudan oluşan Bursaspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer alacak;"Ataberk Dadakdeniz, Deniz Aydın, Canberk Yurdakul, Ahmet Çağrı Güney, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz, Kadir Arslan, Mustafa Çalışkan, Numan Bayrak, Sedat Dursun, Ertuğrul Kurtuluş, Enes Kayar, Anıl Karaer, Rüştü Hanlı, Furkan Emre Ünver, Kerem Kök, Kerem Can Akyüz, Onur Atasayar, Abdullah Tazgel, Ahmet Furkan Özcan, Burak Altıparmak, Recep Aydın, Ömer Turan Görgeç, Berk Akgönül, Sebahattin Muslu, Ramazan Keskin, Emirhan Aydoğan, Ozan İsmail Koç, Tuğbey Akgün, Bilal Güney, Serdar Özkan, Çağatay Yılmaz, Batuhan Toygar, Burak Kapacak, Eren Güler, Tayfun Bebek, Bünyamin Yavaşoğlu, Vefa Temel, Zeynullah Türkay, Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş, Ali Akman, Batuhan Kör, Berat Altındiş."

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:44

Kaynak: DHA

Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan açıklama: İhtimal dahilinde ama kesin değil