Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı - Son Dakika
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Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

11 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı.

Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibi hak ettiği konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Mestan, "Transfer çalışmalarımız doğrultusunda Traore'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Oyuncumuz yarın antrenmana katılacak. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdou Razack Traore, Sivasspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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