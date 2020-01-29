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Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı
6 saat önce
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.
Yeşil-beyazlı ekibi hak ettiği konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Mestan, "Transfer çalışmalarımız doğrultusunda Traore'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Oyuncumuz yarın antrenmana katılacak. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.
Bursaspor daha önce transfer ettiği 4 futbolcu için imza töreni düzenlemişti.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:59
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