Son Dakika Haberleri: Bursaspor Soğuk Havada Kondisyon Depoladı

Bursaspor Soğuk Havada Kondisyon Depoladı

2 saat önce

Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına sabah çalışmasıyla devam etti.

Bursaspor Soğuk Havada Kondisyon Depoladı, System.String[]


Bursaspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına sabah çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar soğuk esen havada kondisyon depoladı.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Bursaspor, dün Kastamonuspor 1966'yı 2-1 yenmesinin ardından bugün sabah saatlerinde çalışmalarını sürdürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular daha sonra yarı sahada hücum organizasyonu üzerine çalıştı. Dün oynanan maçta 90 dakika forma giyen Furkan Emre Ünver, Jani Atanasov, Ahmet Furkan Özcan ve Muhammed Emin Sarıkaya kondisyon salonunda çalıştı. Oyuncularıyla antrenman öncesi saha içerisinde kısa bir toplantı yapan teknik direktör Samet Aybaba ise, daha sonra yardımcı antrenörleriyle bir süre konuşup antrenmanı saha kenarından takip ederek oyuncularını gözlemledi. Stephane Badji'nin antrenmandaki neşeli görüntüsü ise dikkat çekti.

Bursaspor hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idman ile devam edecek. - Duralserik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Sabah, Bursaspor, Spor
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