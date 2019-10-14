Son Dakika Haberleri: Bursaspor, son 15 yılın en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor!
Son Dakika Spor Bursaspor, son 15 yılın en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor!

Bursaspor, son 15 yılın en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor!

44 dakika önce

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşerek önemli gelirlerden olan ve uzun bir süredir de mali kriz ile boğuşan Bursaspor, yeni sezonda kadrosunda küçülmeye gitti.

Bursaspor, son 15 yılın en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor!, System.String[]

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşerek önemli gelirlerden olan ve uzun bir süredir de mali kriz ile boğuşan Bursaspor, yeni sezonda kadrosunda küçülmeye gitti. Çoğunluğunu genç oyuncuların oluşturduğu yeni kadro planlamasıyla birlikte geçtiğimiz sezonun kadro değerinden tasarrufa gidildi. Bursaspor'un bu sezonki kadro değeri 5 milyon 880 bin Euro olarak değer buldu. Yeşil beyazlı kulübün böylelikle kadro değeri, son 15 yılın en düşük değeri olarak gözlemlendi.


Bursaspor'da kadro değerinin bu denli düşmesinde, son yıllarda yaşanan başarısızlıklar etkin rol oynadı. Pek çok gelirden olan yeşil beyazlı kulüp, borçların da etkisiyle çareyi kadro tasarrufunda buldu. Bundan 3 yıl öncesinde ise Bursaspor'un kadro değeri 89 milyon 380 bin Euro'yu gördü. 2015/16 sezonunda yeşil beyazlı kulüp, tarihindeki en yüksek kadro değerine ulaşmıştı. Ancak akabindeki dönemde Bursaspor'un kadro değeri giderek düştü.


Bursaspor'un kadro değeri geçtiğimiz sezon ise 37 milyon 700 bin Euro olarak gösterildi.


Son 15 sezonda Bursaspor'un kadro değeri;


2019/20: 5 milyon 880 bin Euro


2018/19: 37 milyon 700 bin Euro


2017/18: 56 milyon 450 bin Euro


2016/17: 48 milyon 980 bin Euro


2015/16: 89 milyon 380 bin Euro


2014/15: 52 milyon Euro


2013/14: 68 milyon 450 bin Euro


2012/13: 69 milyon 330 bin Euro


2011/12: 62 milyon 880 bin Euro


2010/11: 63 milyon 380 bin Euro


2009/10: 32 milyon 500 bin Euro


2008/09: 29 milyon 500 bin Euro


2007/08: 31 milyon 100 bin Euro


2006/07: 23 milyon 900 bin Euro


2005/06: 12 milyon 550 bin Euro


Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:32 
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