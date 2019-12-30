Bursaspor, son anlarda hayat buluyor - Son Dakika
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Bursaspor, son anlarda hayat buluyor

6 saat önce

Bursaspor, son anlarda bulduğu gollerle birlikte zirve yarışına tutunuyor.

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Bursaspor, son anlarda bulduğu gollerle birlikte zirve yarışına tutunuyor. Yeşil beyazlılar ligdeki 25 golünün yarısından fazlasını her iki devrenin son çeyrek dilimlerinde kaydetti.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, ilk yarının son haftasında sahasında ağırladığı Hatayspor'u uzatma anlarında bulduğu golle birlikte 2-1 mağlup ederek, devreyi 27 puanla kapattı. Bursa temsilcisinin ligin ilk yarısında özellikle devrelerin bitimine doğru bulduğu goller ise dikkat çekti. Yeşil beyazlılar, 17 maçlık süreçte 25 kez rakip fileleri havalandırırken; bu gollerin toplamda 16'sı, her iki devrenin son 15 dakikasında geldi. Bursaspor, ilk devrelerin son 15 dakikalık diliminde 7 gol, maçların son çeyrek diliminde de 9 gol kaydetti.

SON 10 DAKİKALARDA 8 GOL

Bursaspor'un öne çıkan bir başka özelliği de maçların son 10 dakikalarında hücumdaki etkinliği oldu. Ligde geride kalan maçlarda yeşil beyazlılar, bu bölüm ve uzatmaları kapsayan dilimde tam 8 kez rakip ağları havalandırırken; bu gollerin yarısı da uzatma anlarında kaydedildi. Hatayspor maçının yanı sıra Bursaspor; Adanaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor maçlarında da uzatmalarda bulduğu gollerle bu 4 karşılaşmayı kazandı.

BU KEZ HATA YAPMADI

Önceki hafta Ekol Göz Menemenspor ile deplasmanda oynayan ve bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçtan mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, Hatayspor karşısında ise hata yapmadı. Lider karşısında öne geçtiği mücadeleden 3 puanla ayrılan Bursa temsilcisi, böylelikle bu sezon ligde 9 kez öne geçtiği maçları, 7'nci kez galibiyetle noktalamış oldu. Geride kalan maçlarında ise Bursaspor birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Bursaspor'un ligdeki gol dakikaları ise şöyle:

0-15: 2 gol

16-30: 2 gol

31-45: 7 gol

46-60: 4 gol

61-75: 1 gol

76-90: 9 gol


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
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