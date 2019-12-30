Bursaspor, son anlarda hayat buluyor - Son Dakika
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Bursaspor, son anlarda hayat buluyor

6 saat önce

TFF 1inci Ligde Bursaspor, ilk yarının son haftasında sahasında ağırladığı Hataysporu uzatma anlarında bulduğu golle birlikte 2-1 mağlup ederek, devreyi 27 puanla kapattı.

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TFF 1inci Ligde Bursaspor, ilk yarının son haftasında sahasında ağırladığı Hataysporu uzatma anlarında bulduğu golle birlikte 2-1 mağlup ederek, devreyi 27 puanla kapattı. Bursa temsilcisinin ligin ilk yarısında özellikle devrelerin bitimine doğru bulduğu goller ise dikkat çekti. Yeşil beyazlılar, 17 maçlık süreçte 25 kez rakip fileleri havalandırırken; bu gollerin toplamda 16sı, her iki devrenin son 15 dakikasında geldi. Bursaspor, ilk devrelerin son 15 dakikalık diliminde 7 gol, maçların son çeyrek diliminde de 9 gol kaydetti.


SON 10 DAKİKALARDA 8 GOL


Bursasporun öne çıkan bir başka özelliği de maçların son 10 dakikalarında hücumdaki etkinliği oldu. Ligde geride kalan maçlarda yeşil beyazlılar, bu bölüm ve uzatmaları kapsayan dilimde tam 8 kez rakip ağları havalandırırken; bu gollerin yarısı da uzatma anlarında kaydedildi. Hatayspor maçının yanı sıra Bursaspor; Adanaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor maçlarında da uzatmalarda bulduğu gollerle bu 4 karşılaşmayı kazandı.


BU KEZ HATA YAPMADI


Önceki hafta Ekol Göz Menemenspor ile deplasmanda oynayan ve bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçtan mağlubiyetle ayrılan Bursaspor, Hatayspor karşısında ise hata yapmadı. Lider karşısında öne geçtiği mücadeleden 3 puanla ayrılan Bursa temsilcisi, böylelikle bu sezon ligde 9 kez öne geçtiği maçları, 7nci kez galibiyetle noktalamış oldu. Geride kalan maçlarında ise Bursaspor birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.


Bursasporun ligdeki gol dakikaları ise şöyle:


0-15: 2 gol


16-30: 2 gol


31-45: 7 gol


46-60: 4 gol


61-75: 1 gol


76-90: 9 gol


Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Hatayspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:16 
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