Bursaspor stadyumda çalıştı

Bursaspor, çalışmalarını akşam saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından beyaz ve yeşil olarak ikiye ayrılan takım, 35'er dakikalık antrenman maçı yaptı. Beyaz takım sahadan 3-1 galip ayrılırken beyaz takımın gollerini Ali Akman, Kerem Can Akyüz ve Selçuk Şahin kaydetti, yeşil takımın tek golü Özer Hurmacı'dan geldi.Bursaspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.