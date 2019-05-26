Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Süper Lig'e veda etti

Bursaspor, Süper Lig'e veda etti

4 saat önce

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa SönmezEVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat, Eren, Mustafa, Pereira (Dk. 46 Barış), Ahmed (Dk. 46 Guilherme), Chebake (Dk. 88 Rahman), Mina, Kamara, Robin, BülentBURSASPOR: Okan - Vergini, Saivet, Badji, Yusuf, Furkan (Dk.

Bursaspor, Süper Lig'e veda etti, System.String[]

STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Murat, Eren, Mustafa, Pereira (Dk. 46 Barış), Ahmed (Dk. 46 Guilherme), Chebake (Dk. 88 Rahman), Mina, Kamara, Robin, Bülent
BURSASPOR: Okan - Vergini, Saivet, Badji, Yusuf, Furkan (Dk. 61 Ramazan), Umut (Dk.78 Sakho), Onur, Aytaç, Cengiz, Tunay (Dk. 65 Burak)  
GOLLER: Dk.61 Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor) - Dk. 4 Chebake (K.K), Dk. 20 Umut (Bursaspor)
SARI KARTLAR:  Chebake, Kamara, Bülent, Murat Yıldırım (Evkur Yeni Malatyaspor) Tunay, Aytaç, Ramazan, (Bursaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 35 Mustafa, 90+1 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor) Dk. 87 Sakho  (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligi 5'inci sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Lig'inde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Bursaspor ise Süper Lig'e veda etti.

4'üncü dakikada ceza sahası içerisine topla buluşan Yusuf Erdoğan vuruşunda Chebake'ye çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
20'nci dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan, Umut, vurdu. Top ağlarla buluştu: 0-2.
35'inci dakikada Evkur Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı. Ceza saha dışında topla eliyle müdahale eden Mustafa Akbaş'ı hakem Ali Palabıyık kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
61'inci dakikada ceza sahası içine giren Kamara, sert vurdu. Top kalecinin sağından ağlarla bulutu: 1-2.
87'nci dakikada orta alanda Sakho, Chebake'ye müdahalede bulundu. Pozisyonu faul olarak değerlendiren hakem Ali Palabıyık, Sakho'ya önce sarı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyı dinleyerek pozisyonun sert müdahale olduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan ihraç etti.
90+1'inci dakikada ev sahibi ekip 9 kişi kaldı. Rakibiyle girdiği mücadelede faul yapan Mina, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma Bursaspor'un  2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.


Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:17 Kaynak: DHA
Ali Palabıyık, Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Spor
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