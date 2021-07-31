Üye Girişi
Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika

Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

31.07.2021 21:31
Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı, System.String[]

Bursaspor Kulübü, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattığını açıkladı. 18 yaşındaki futbolcu, 2025'e kadar yeşil-beyazlı formayı giyecek.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç futbolcu Taha Altıkardeş'in sözleşmesini uzattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz Taha Altıkardeş'in 2023 yılında bitecek olan sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda 2025yılına kadar uzatılmıştır. Sözleşmenin Kulübümüze ve Taha Altıkardeş'e hayırlı olmasını dileriz." - BURSA

Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı 22:32 Yurdun dört bir köşesindeki yangınlar geride acı görüntüler bıraktı Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü 22:04 Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü Felaketler bitmiyor! Aşırı yağışlar koyunları telef etti, toprak altında kalanlar da var 21:11 Felaketler bitmiyor! Aşırı yağışlar koyunları telef etti, toprak altında kalanlar da var
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı ateşe verenleri bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur 20:50 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ormanlarımızı ateşe verenleri bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı 20:41 Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olayda gözaltına alınanların sayısı 13'e çıktı Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele ediliyor 19:52 Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele ediliyor
Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak 17:50 Son Dakika! Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için çağrı: Sevkiyatta birkaç gün azalma olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı 16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor Koronada herkesi korkutan ihtimal! Daha ölümcül süper varyant geliyor         
22:40
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni hocası oldu Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Irak Milli Takımı'nın yeni hocası oldu         
21:43
Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu Beşiktaş hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu         
20:52
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 22 bin 332 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı Merih Demiral yeni sezon öncesi şov yapıyor! Juventus antrenmanında attığı gole beğeni yağdı         
19:33
PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı         
17:36
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi         
16:14
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
16:14
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı         
15:37
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 22:51:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, Taha Altıkardeş'in sözleşmesini 2025'e kadar uzattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement