Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da, teknik direktörlük için Mustafa Er ile anlaşma sağlandı.
Bursaspor Kulübü'nde saat 17.00'de başlayacak olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak girecek Erkan Kamat, teknik direktörlük için görüştüğü Mustafa Er ile el sıkıştı.Süper Lig'in 2016-17 sezonunda Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelmiş, takımın başında son 6 maça çıkmıştı.40 yaşındaki Mustafa Er ile anlaşmanın yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:11 - Kaynak: DHA
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