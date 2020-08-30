Bursaspor, takımı Mustafa Er'e emanet etmeye hazırlanıyor

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da, teknik direktörlük için Mustafa Er ile anlaşma sağlandı.

Bursaspor Kulübü'nde saat 17.00'de başlayacak olağanüstü seçimli genel kurula tek başkan adayı olarak girecek Erkan Kamat, teknik direktörlük için görüştüğü Mustafa Er ile el sıkıştı.