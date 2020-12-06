Bursaspor taktik antrenman yaptı
06.12.2020 18:31
Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.
Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı idmanda taktik çalışma gerçekleştirdi.
TFF 1.Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalıştı. Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA
Son Dakika Denizlispor-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz tercih Meteoroloji tek tek uyardı! 7 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda gezen vatandaşın aymazlığı pes dedirtti Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? Silahlı saldırganlar, kavgalı oldukları aileye kurşun yağdırdı Şevval Şahin, bikinili pozlarına gelen eleştirilere sert çıktı: Size ne! Endonezya'da koronavirüs yardım fonunda yolsuzluğa karışan bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu