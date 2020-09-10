Bursaspor taktik çalıştı

Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, bu akşamki çalışmasını taktik ağırlıklı yaptı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Pas çalışmaları ile başlayan antrenman, koordinasyon hareketleriyle devam etti. Bursasporlu futbolcular son bölümde taktik çalıştı. - BURSA