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Bursaspor Talihsiz Bir Sezon Geçiriyor

40 dakika önce

Bursaspor'da istikrar, sakatlıklar ve kart cezalarına takıldı.

Bursaspor Talihsiz Bir Sezon Geçiriyor, System.String[]


Bursaspor'da istikrar, sakatlıklar ve kart cezalarına takıldı. Yeşil beyazlılarda şu ana dek 15 farklı oyuncu bu sebeplerden ötürü maç kaçırırken, Sakho ve Shehu'nun talihsiz bir sezon yaşaması da takımı olumsuz etkiledi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istikrarsız bir grafik ortaya koyan Bursaspor'un durumunda sakat ve cezalı oyuncuların yokluğu da etkili oldu. Diafra Sakho'nun devam eden sakatlığı takımın gol yollarında sorun yaşamasına neden olurken, son olarak Tunay Torun'un da Beşiktaş deplasmanda yer alamayacağı haberi moralleri bozdu. Böylelikle bu sezon yeşil beyazlılar, 15 oyuncusundan sakatlık veya kart cezası nedeniyle bazı maçlarda faydalanamadı.

SHEHU SADECE 100 DAKİKA OYNADI

Sakatlıktan yana bu sezon talihsiz bir dönem geçiren isimler Abdullahi Shehu ve Diafra Sakho oldu. Sezonun ilk 1 ayını kaçıran Shehu, 8'inci haftadaki MKE Ankaragücü maçında bu sezon ilk kez boy gösterirken, 90 dakika forma giymesinin ardından yeniden sakatlandı ve sonraki toplam 12 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı. Shehu uzun bir sürenin ardından önceki hafta Kayseri deplasmanında oynanan mücadelede sadece 10 dakika forma giyebildi. Shehu bu sezon ise toplamda 100 dakika sahada kaldı.

SAKHO BİR VAR, BİR YOK

Bursaspor'un şu aralar en çok ihtiyaç duyduğu futbolcu olan Diafra Sakho ise, yeşil beyazlı forma ile ilk 2 maçınca 2 gol kaydederek Bursa'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yapmasına rağmen daha sonra düşüşe geçti. 10'uncu haftadaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Sakho, 13'üncü haftadaki BŞB Erzurumspor maçından itibaren de peşisıra 5 mücadelede sakatlığından dolayı sahaya çıkamadı. Son oynanan Atiker Konyaspor maçında da kadroda yer almayan Sakho, tedavisine ise Fransa'da devam ediyor.

TAKIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yeşil beyazlılarda bu iki isim dışında 13 oyuncu da sakatlıkları nedeniyle bazı maçlarda forma giyemedi. Sakatlıkları nedeniyle Jires Kembo 6 maç, Furkan Soyalp 5 maç, Onur Atasayar 4 maç, Henri Saivet 3 maç kaçırırken, Stephane Badji de biri kart cezalısı ve ikisi sakatlığı nedeniyle olmak üzere 3 maçta takımını yalnız bıraktı. Umut Nayir, Tunay Torun ve Iasmin Latovlevici sakatlık ve rahatsızlıkları nedeniyle birer maçta forma giyemezken; Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Aytaç Kara ve Allano Lima da kart cezaları sebebiyle sahaya çıkamadı. Öte yandan Jani Atanasov da, U21 Takımı ile oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketten ötürü 3 maç ceza almıştı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:25 Kaynak: DHA

Tunay Torun, Diafra Sakho, Bursaspor, Spor
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