Bursaspor taraftar rekoru kırdı - Son Dakika
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Bursaspor taraftar rekoru kırdı

7 saat önce

Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 kişi takip etti.

Bursaspor taraftar rekoru kırdı, System.String[]

Bursaspor- Adana Demirspor maçını 23 bin 170 kişi takip etti. Yeşil-beyazlılar bu karşılaşmada, iç sahada sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaştı.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Bursaspor, bu karşılaşmada aynı zamanda sezonun taraftar rekorunu kırdı.


Alınan resmi rakamlara göre Bursaspor-Adana Demirspor maçını 23 bin 170 taraftarın takip ettiği kaydedildi. Yeşil-beyazlılar böylelikle Bursa Büyükşehir Stadı'nda bu sezonki en kalabalık karşılaşmasına çıkmış oldu. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:54 Kaynak: İHA
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