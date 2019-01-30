Son Dakika Haberleri: Bursaspor Taraftarı Afrika'ya "Bir Yudum Su" Olmaya Gidiyor

Bursaspor Taraftarı Afrika'ya "Bir Yudum Su" Olmaya Gidiyor

31 dakika önce

Bursaspor taraftarları Uganda'da su kuyusu açtıracak.

Bursaspor Taraftarı Afrika'ya
Bursaspor taraftarları Uganda'da su kuyusu açtıracak.

Yeşil-beyazlı taraftarların sosyal medya üzerinden başlattıkları sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Daha önce "Bursaspor taraftarı Yemen'e umut oluyor" projesi dahilinde yardımlar toplayan taraftarlar, malzemeleri bölgedeki halka ulaştırmıştı. Bu projenin ardından taraftarlar Afrika ülkelerindeki su sıkıntısından dolayı bu bölgedeki bir ülkede su kuyusu açmak için çalışma başlattı. Bölgedeki derneklerle irtibata geçen taraftarlar en acil bölgenin Uganda'da olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine taraftarlar 'Afrika'ya bir damla su olmaya var mısınız' projesinin startını verdi. Projeye destek olacaklar bütün GSM operatörlerinden SUKUYUSU yazıp 1466'ya göndererek 10 TL bağışta bulunabilirler. Ayrıca Bursaspor Taraftar Derneği TR 08 0004 6001 1188 8000 1231 65 hesabına yardım etmek isteyenler para yatırabilir. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:16 Kaynak: İHA

Afrika, Bursaspor, Spor
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