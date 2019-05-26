Son Dakika Haberleri: Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplanmaya başladı

Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplanmaya başladı

2 saat önce

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.

Bursaspor taraftarı kulüp tesisleri önünde toplanmaya başladı, System.String[]
Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'e veda etmesinin ardından Bursaspor taraftarı, yöneticileri protesto etmek amacıyla Özlüce Tesisleri önünde toplanmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 devirmesine rağmen, Göztepe'nin Ankaragücü'nü mağlup etmesiyle Bursaspor, Süper Lig'e veda etti. Takımın küme düşmesiyle birlikte yeşil-beyazlı taraftarlar, Bursaspor Özlüce Tesisleri'ne akın etti.

Emniyet güçleri olası bir taşkınlığa karşı yoğun güvenlik önlemi alırken, taraftarlar toplanmaya devam ediyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:33 Kaynak: İHA
Özlüce Tesisleri, Bursaspor, Spor
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