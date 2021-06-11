Bursaspor taraftarı Milli Takımı Roma'da destekliyor

Bursaspor taraftar grubu Teksas, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızı Roma'da da yalnız bırakmadı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, dikkat çeken bir organizasyona imza attı. EURO 2020'nin açılış maçında bu akşam TSİ 22.00'de İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak olan A Milli Takımımızı, Bursaspor taraftarı yine yalnız bırakmadı. Kırmızı-beyaz renklerdeki Teksas pankartı ile Roma'ya giden yeşil-beyazlı taraftarlar, Milli takım otobüsünün yanından tüm Türkiye'ye selam gönderdi. Bursaspor taraftarı daha önce Avrupa ve Dünya Kupası eleme maçlarında da birçok deplasmanda ay-yıldızlıları yalnız bırakmamıştı. - BURSA