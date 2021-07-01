Bursaspor taraftarı Şükrü Keskin, kulübü ziyaret etti

Bursaspor Kulübü, bugün önemli bir ziyaretçi ağırladı. Yeşil-beyazlı takımın en özel taraftarlarından Şükrü Keskin, futbolcular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi.

Bursaspor'un en özel taraftarlarından Şükrü Keskin, yeşil-beyazlı kulübü ziyaret etti. Bursaspor Kulübü'nün üye olma şartlarını da yerine getiren Şükrü Keskin, aynı zamanda Taraftar ve Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Batu İlker Demirtaş, Yardımcı Antrenör Pablo Martin Batalla ve futbolcularla bir araya geldi. Yaptığı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Şükrü Keskin, yeşil-beyazlılara her konuda elinden geldiğince yardım edeceğini söyledi. Bursaspor Kulübü de resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından Şükrü Keskin'e teşekkür etti. - BURSA