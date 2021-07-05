Üye Girişi
Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika

Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor

05.07.2021 10:55
Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde duyurduğu karar ile birlikte; 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde duyurduğu karar ile birlikte; 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınmasına, ayrıca localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verdi. Pandemi etkisi nedeniyle taraftarından uzak kalan Bursaspor da yeni sezon ile birlikte yeniden taraftarına kavuşacak.

14 Mart 2020 tarihinde TFF 1'inci Lig 2019/20 sezonunun 28'inci haftasında Beypiliç Boluspor'u konuk ettiği maçla birlikte seyircisiz sürece başlayan Bursa temsilcisi, ligde 25 iç saha maçına çıktı. Bu mücadelelerin 11'ini kazanan yeşil-beyazlılar, 9 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Seyircisiz süreçte tüm yenilgilerini, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda alan Bursaspor, 5 maçta ise rakipleriyle puanları paylaştı. Bursa temsilcisi böylelikle; pandemi sürecinde iç sahada 24 maçın 14'ünde puanlar kaybetmiş oldu.

Buna karşın; Bursaspor, taraftarının tribünlerde yer aldığı TFF 1'inci Lig 2019/20 sezonunun 28'inci haftasına dek, iç sahada başarılı bir görüntü çizdi. Bu süreçte lig ve kupada toplam 14 maça çıktı. Bu mücadelelerin 9'undan galibiyet ile ayrılan Bursa temsilcisi, yalnızca 5 maçta puan kaybetti. 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bursa ekibinin, seyircisinin tribünlerde olduğu anlarda iç sahadaki puanlar kazanma yüzdesini yüksek tutması dikkat çekti.


- Bursa
Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş 11:33 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor 11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı 11:18 Hortum, İskenderun Körfezi'nde paniğe neden oldu! Sahilde masa ve sandalye bırakmadı
Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor 11:09 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda 10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı 09:52 Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe yönetimine sunduğu transfer raporu ortaya çıktı AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın 08:59 AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı

Son Dakika Haberleri
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:15 Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu
11:08 Yeni haftaya artışla başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek
10:25 Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek
Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı         
11:36
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı         
11:31
Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı Freni boşalan kamyon sürücüsü, faciayı önlemek için direksiyonu kırdı         
11:21
Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu Siirt'te intikam operasyonu! Askeri aracın geçişi sırasında patlama oldu         
11:15
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek         
10:59
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi         
08:21
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 11:42:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, taraftarına kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement