Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş - Son Dakika

Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş

6 saat önce

Bursaspor taraftarı takımlarına destek için görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Bursaspor taraftarından görkemli yürüyüş, System.String[]

Bursaspor taraftarı takımlarına destek için görkemli bir yürüyüş gerçekleştirdi. Takımına sahip çık sloganıyla sokağa inen taraftarlar meşaleler eşliğinde şehir turu attı.

Yeniden Spor Toto Süper lige çıkmayı hedefleyen Bursaspor'da alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'la yollar ayrıldı. Yönetimin yapmayı planladığı yardım kampanyası açıklamasının ardından taraftarlar da takımlarına olan desteği arttırdı.

Sosyal medyadaki çağrıların ardından Bursaspor taraftarları takımına sahip çık sloganı ile Cumhuriyet Caddesi ve Altıparmak'tan eski stada doğru yürüyüş yaptı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde yürüyen yeşil beyazlı taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'nın caddeleri ve sokakları yeşil beyaz oldu. Yürüyüş sırasında polis ekiplerininde taraftarlara eşlik ettiği görüldü.

(Süleyman Aydın/İHA)

Yalçın Koşukavak, Bursaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:40 Kaynak: İHA
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