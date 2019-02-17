Son Dakika Haberleri: Bursaspor Taraftarından Protesto

Bursaspor Taraftarından Protesto

1 saat önce

Bursaspor taraftarı, dün akşam saatlerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın evine giderek son haftalarda alınan sonuçları protesto etti.

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Bursaspor taraftarı, dün akşam saatlerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın evine giderek son haftalarda alınan sonuçları protesto etti.

Bir taraftar, alınan kötü sonuçlardan ötürü teknik heyet ve oyunculara yönelik eleştirilerde bulunurken, başkan Ali Ay da mayıs ayına işaret ederek taraftarı dinledi. Bu görüntüler ise sosyal medyada yankılandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, mayıs ayında olağanüstü kongreye gidecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarın protestosu - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:58 Kaynak: DHA

Ali Ay, Bursaspor, Spor
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