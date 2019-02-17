Bursaspor Taraftarından Protesto - Bursa
47 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da bazı taraftarlar, kentteki bir üst geçide astıkları pankartla yeşil-beyazlı yönetimi protesto etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor
'da bazı taraftarlar, kentteki bir üst geçide astıkları pankartla yeşil-beyazlı yönetimi protesto etti.
Ligin 22. haftasında dün konuk ettiği Çaykur Rizespor
'a 2-0 mağlup olan Bursaspor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı. Yeşil-beyazlı bazı taraftarlar, Merinos
Kavşağı'ndaki bir üst geçide, "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" yazılı pankart astı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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