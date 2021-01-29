Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz - Son Dakika

Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz

29.01.2021 21:09

- Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde muhteşem görüntüler Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'a taraftarı büyük sürpriz yaptı.

- Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde muhteşem görüntüler

BURSA - Altınordu maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'a taraftarı büyük sürpriz yaptı. Yeşil-beyaz sevdalıları, yaktıkları meşale ve attıkları havai fişekle adeta geceyi gündüze çevirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Altınordu maçı hazırlıkları sürerken, yeşil-beyazlı taraftarlar takımlarını motive etmek için dikkat çeken bir organizasyona imza attı. Bursaspor taraftarı, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne giderek önce idman yapılan sahanın üstüne havai fişek yolladı, ardından da futbolcularla tek yürek olarak meşale yaktı. Sosyal mesafenin de dikkate alındığı organizasyonda Bursasporlu futbolcular, taraftarı alkışladı ve Pazar akşamı oynanacak olan Altınordu maçı öncesi galibiyet sözü verdi.

Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz
Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz
Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz
Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz

İbrahim Yazıcı, Altınordu, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor taraftarından takımına büyük sürpriz - Son Dakika Spor


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