Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi - Son Dakika

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Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi
7 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:48 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
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