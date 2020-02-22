Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi - Son Dakika

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında, deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a gelen Bursalı taraftarların içinde bulunduğu otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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