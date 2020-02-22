Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi - Son Dakika Spor

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

7 saat önce

Kaza yerinden görüntüler Devrilen otobüsten görüntüler Seyir halindeki araçlar Jandarmanın otobüs şoförü ile konuşması Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildiERZURUM - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Kaza yerinden görüntüler

Devrilen otobüsten görüntüler

Seyir halindeki araçlar

Jandarmanın otobüs şoförü ile konuşması Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

ERZURUM - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un taraftarını taşıyan otobüs, Erzurum'un Aşkale ilçesi yakınlarında devrildi.

TFF 1. Ligde oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı deplasmanında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giden Bursasporlu taraftarların içinde bulunduğu Orhan Yılgın idaresindeki 16 AHL 409 plakalı otobüs, Aşkale ilçesi yakınlarındaki Tepebaşı mevkisinde kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada 45 taraftarın bulunduğu otobüste hafif yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edildi. Taraftarlar, kendilerine tahsis edilen başka bir otobüsle şehir merkezine hareket etti.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza haberini alır almaz olay yerinde bulunan arkadaşlarıyla irtibata geçtiklerini ve endişelenecek bir durum olmadığını bildirdi.

Mestan, kazada ciddi yaralanan olmadığı bilgisini aldıklarını ifade ederek, "Taraftarlarımız ve aileleri merak etmesinler, hepsinin durumu iyi. Zaten çok az bir yol kalmıştı taraftarlarımızın gideceği yere varmasına. Kaza yerine başka otobüs gönderdik, taraftarlarımızı o otobüslerle gidecekleri yerlere ulaştıracağız. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Bursaspor taraftarını taşıyan otobüs Erzurum'da devrildi

Bursaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:19 Kaynak: AA
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