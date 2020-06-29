Bursaspor taraftarının acı günü - Son Dakika

Bursaspor taraftarının acı günü

Bursaspor, 22 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Bursaspor taraftarı Kaan Sağır için başsağlığı mesajı yayınladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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