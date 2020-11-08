Bursaspor taraftarının yardım tırı İzmir için yola çıktı
08.11.2020 08:43
Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın, İzmir'deki depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı.
Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın, İzmir'deki depremzedeler için topladığı yardımlar yola çıktı.
Bursaspor'un birçok konuda örnek projelere imza atan taraftar grubu Teksas, yine anlamlı bir hareketle dikkatleri üzerine çekti. İzmir'de yaşanan depremin ardından 'Yanındayız İzmir' sloganıyla Bursa'daki herkese yardım çağrısında bulunan Teksas, yaptığı organizasyon sonrası yollara koyuldu. Yardım tırını tamamen dolduran ve İzmir'e doğru yola çıkan Bursaspor'un taraftar grubu, yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi:
"Acınızı paylaşmaya, yükünüzü azaltmaya geliyoruz. Yalnız değilsin, yanındayız İzmir." - BURSA
Son Dakika ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar