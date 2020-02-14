Bursaspor, taraftarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, taraftarıyla buluştu - Son Dakika Spor

Bursaspor, taraftarıyla buluştu

6 saat önce

Yeşil-beyazlı takım, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde taraftarlarla bir araya geldi.

Bursaspor, taraftarıyla buluştu, System.String[]

Yeşil-beyazlı takım, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde taraftarlarla bir araya geldi.


TFF 1. Lig'in 22. haftasında evinde pazar günü Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp taktik çalışma ile sona erdi.


İdmanın ilk 15 dakikası, 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle taraftarlara açılırken; yeşil-beyazlı futbolseverler, oyunculara sevgi gösterisinde bulunarak tel örgülere çeşitli pankartlar astı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Sevgililer Günü, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgililer Günü'ne özel kardan sevgili yaptılar
Sivassporlu taraftarlar, TFF ve MHK'ye gözlük ve büyüteç gönderdiler Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi Beşiktaş Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
19:40 Sercan Yıldırım, Survivor'da kendisine örnek aldığı eski yarışmacıyı açıkladı
17:41 Unutkanlık hakkında bilinen 7 yanlış
17:23 Jim Carrey'nin kadın gazeteciye verdiği skandal yanıt, akıllara Can Yaman'ı getirdi
17:11 Hazer Amani'nin yeni açtığı mekanda, herkes ünlü şefe Sıla'yı soruyor
17:03 Cem Yılmaz, Müslüm Gürses'in Yıkıla Yıkıla şarkısını paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 20:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, taraftarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]