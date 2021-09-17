Bursaspor taraftarları Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı - Son Dakika

Bursaspor taraftarları Eren Bülbül ve Ferhat Gedik adına Nijer'de su kuyusu açtırdı

Bursasporlu taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül anısına Nijer'de su kuyusu açtırdı.

Bursasporlu taraftarlar, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül anısına Nijer'de su kuyusu açtırdı. Bu amaçla para toplayan taraftarlar, Gedik ve Bülbül anısına su kuyusu açtırmak için Bursa İHSANDER Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Derneğine müracaat etti. Dernek tarafından gerçekleştirilen girişimler sonucu Nijer'de "Şehit Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik" adıyla su kuyusu açıldı. Dernek başkanı Ercan Durak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suya muhtaç insanlar adına vefa gösteren Bursasporlu kardeşlerimize duyarlılıklarından ötürü çok teşekkür ediyorum." dedi.

Son Dakika

Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet için Edirne'ye akın etti

Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor

Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü

Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele